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        Kocaeli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının katil zanlısı suçlamaları reddetti

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:00
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        Kocaeli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının katil zanlısı suçlamaları reddetti
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Irak uyruklu S.A.S'nin ölümüne ilişkin "kasten öldürme" suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Ayhan K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık Ayhan K, savunmasında, kadının telefon numarasını bir arkadaşından aldığını, kendisini arayıp görüşme talebinde bulunduğunu söyledi.

        Telefon görüşmesinden yaklaşık 1 saat sonra buluşma yerine gelen S.A.S'yi kamyonete aldığını belirten Ayhan K, daha sonra annesinden telefon ve para alacağını söylemesi üzerine kadını istediği yere götürdüğünü savundu.

        Ayhan K, gittikleri yerde yanlarına gelen kırmızı araçtan inen 3 kişiden birinin, zorla kamyonetini alarak kadınla bölgeden uzaklaştığını, kendisinin de yaklaşık yarım saat sonra diğer 2 kişiyle onların yanına gittiklerini öne sürdü.

        Kamyonetine bindiğinde ön yolcu kısmında 4 beyaz çuval gördüğünü ileri süren Ayhan K, "Bu kişiler, 'Bizi takip et.' dedi. Maktulün de onların arabasında olduğunu gördüm. Hereke'ye tren yolunun altına gittik. Orada bekleyen araçtan 2 kişi indi. Kamyonetimde olan çuvalları bu araca yüklediler." diye konuştu.

        Ayhan K, bu olaydan sonra kadını alıp gitmek istediğini fakat bu kişilerin buna müsaade etmediğini, kendisini ölümle tehdit ettiklerini iddia ederek, "Ben de korkarak aracıma binip evime gittim. S.A.S'yi bıraktığımda yaşıyordu. Nasıl ve kim tarafından öldürüldüğünü bilmiyorum. Kimseyi öldürmedim, üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

        S.A.S ile cinsel ilişkiye girmediğini ileri süren Ayhan K, hazırlık aşamasında verdiği ifadeyi de reddetti.

        Tanık A.K. de 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını, S.A.S'nin dini nikahlı eşi olduğunu söyledi.

        Olayın yaşandığı gün arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiğini, eve dönünce telefonla aradığı S.A.S'nin dolmuş beklediğini söylediğini dile getiren A.K, gelmesi için hesabına para yolladıktan sonra uyuduğunu anlattı.

        A.K, gece yarısı uyandığında S.A.S'nin hala evde olmadığını görünce polis merkezine gittiğini belirterek, "Resmi nikahım olmadığı için şikayet hakkımın olmadığını söylediler. Bunu üzerine S.A.S'nin annesini alarak polis karakoluna getirdim. Kayıp başvurusunda bulunduk. Yaklaşık 3 saat sonra polisler beni çağırdı, orada eşimin öldüğünü öğrendim." diye konuştu.

        Tanık olarak dinlenen sanık Ayhan K'nin arkadaşı M.A. ise kimseye telefon numarası vermediğini, olayla ilgili bilgisi ve görgüsü olmadığını iddia etti.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 24 Kasım 2022'de D-100 kara yolu Hereke mevkisinde yol kenarında Irak uyruklu 29 yaşındaki S.A.S'nin cesedi bulunmuştu.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı Ayhan K, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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