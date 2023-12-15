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        Gebze'de Kamyon ve Tır Parkı'nın 3. etabı hizmete alınıyor

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapımı tamamlanan Kamyon ve Tır Parkı'nın 3. etabında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:26 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:28
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        Gebze'de Kamyon ve Tır Parkı'nın 3. etabı hizmete alınıyor
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        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapımı tamamlanan Kamyon ve Tır Parkı'nın 3. etabında incelemelerde bulundu.

        Gebze Belediyesi Kamyon ve Tır Parkı 3. etabı 1850 metrekarelik alan üzerinde, 8 adet depo, ara kat ofisler, yükleme platformu ve diğer donatıları barındırıyor.

        Alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Büyükgöz, parkın nakliyeci esnafına hayırlı olmasını diledi.

        Projenin önemine değinen Büyükgöz, "Şu an kamyon ve tır garajımızda, ambarlar binamızın önündeyiz. Burası daha önce yoktu. Sıfırdan imalatını yaptık. Ambar hizmeti vermek üzere hazır duruma geldi. Önümüzdeki günlerde teslimatlarını yapacağız ve esnaflarımız burada çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla kamyon ve tır alanlarımızı modernize etme aşamalarımızı etap etap sürdürüyoruz. Bu etaptan sonra, inşallah bir sonraki adımımız ofis bölümlerini de yenileyerek, modernize etmek olacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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