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        Kocaeli'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:40
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        Kocaeli'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'ta dün tartışma sonucu evinde bıçakla yaraladığı Vedat B'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'taki evinde Vedat B. (36) ile arkadaşı E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Vedat B, bıçakla göğsünden yaralanmıştı. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat B, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan E.A'yı gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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