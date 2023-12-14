Kocaeli'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'ta dün tartışma sonucu evinde bıçakla yaraladığı Vedat B'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'taki evinde Vedat B. (36) ile arkadaşı E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Vedat B, bıçakla göğsünden yaralanmıştı. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat B, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan E.A'yı gözaltına almıştı.
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