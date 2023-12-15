Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Darıca ve Gebze ilçelerinde iş yerlerinden 6 cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi Y.S.E, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kocaeli'ye getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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