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        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:36 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:45
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        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Darıca ve Gebze ilçelerinde iş yerlerinden 6 cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi Y.S.E, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kocaeli'ye getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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