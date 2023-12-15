Kocaeli'de PKK/PYD operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/PYD bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu A.E.A, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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