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        "Gebze'yi Seviyorum Kentimi Geziyorum" Projesi

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'yi Seviyorum Kentimi Geziyorum" Projesi kapsamında öğrencilerle Hünkar Çayırı'nı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:10
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        "Gebze'yi Seviyorum Kentimi Geziyorum" Projesi
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        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'yi Seviyorum Kentimi Geziyorum" Projesi kapsamında öğrencilerle Hünkar Çayırı'nı gezdi.

        Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kent tarihi hakkında gençlerin ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla başlatılan proje doğrultusunda lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Hünkar Çayırı'ndaki programda konuşan Büyükgöz, ilçede kentin değerlerini tanımayan kimsenin kalmamasını istediklerini belirterek, "Gebze'de doğup, büyüyen ancak değerlerimizden haberdar olmayan çok fazla vatandaşımız olduğunu gördük ve projemizin doğru proje olduğunu gördük. Biz bunları neden yapıyoruz? Eğer bir kentte yaşıyorsak, o kentin bizlere neler katacağını ve neler hissettireceğini öğrenmeliyiz. Kentin tarihi, kültürel ve turistik dokusunu öğrenmeliyiz. Bir kentte mutlu şekilde yaşamak istiyorsak, o kentin nimetlerini bilmeli ve onlardan faydalanmalıyız." ifadelerini kullandı.

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