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        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:11
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        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.B'yi (54) düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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