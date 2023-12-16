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        Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 22:42 Güncelleme: 16.12.2023 - 22:42
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        Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor.

        Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de, etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştığı belirtildi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yapıyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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