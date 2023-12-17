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        Kocaeli'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 00:10 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:13
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        Kocaeli'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 195 fişeğin ele geçirildiği çalışmada şüpheliler O.A. ve Y.P. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin benzer suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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