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        Darıca'da "Erzurum Yöresel Günleri" başladı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Erzurum Yöresel Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:02
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        Darıca'da "Erzurum Yöresel Günleri" başladı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Erzurum Yöresel Günleri" başladı.

        Darıca Belediyesi ile Darıca Erzurumlular Derneği işbirliğinde Cami Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Alanı'nda yapılan etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede farklı yörelerden gelen insanların yaşadığını söyledi.

        Bu tür etkinliklerle insanların memleket hasreti giderdiğini belirten Bıyık, vatandaşlara hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti.

        Darıca Erzurumlular Derneği Başkanı Yusuf Akpunar da katılımcılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından etkinliğin açılışı protokol üyelerince yapıldı. Erzurum bölgesinin yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Etkinlik, 19 Aralık'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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