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        Kocaeli'de merhum milletvekili Hasan Bitmez için taziye programı düzenlendi

        Vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca taziye programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:06 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:12
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        Kocaeli'de merhum milletvekili Hasan Bitmez için taziye programı düzenlendi
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        Vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca taziye programı yapıldı.

        TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bitmez için Yeni Cuma Camisi'nde düzenlenen programda, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu taziyeleri kabul etti.

        Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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