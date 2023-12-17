Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        "Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası" sona erdi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen "Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası" sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen "Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası" tamamlandı.

        Darıca Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyazay Derneğinin iş birliğinde Rüstem Yurttaş Kültür Merkezi'ndeki turnuvaya, 20 ilden toplam 56 sporcu çevrimiçi katıldı.

        Turnuvada birinciliği Meriç Pehlivan, ikinciliği Tahsin Yurdamlı, üçüncülüğü Bünyamin Kıran ve dördüncülüğü Mümin Aksu elde etti.

        Dereceye girenlere madalya ve para ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Ödül törenine, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar ile Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, sporcular ve yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Nefes kesen heyecan! Final setine gidildi!
        Nefes kesen heyecan! Final setine gidildi!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Seyyar köftecide yemek yerken TIR çarpmıştı; hastanede öldü
        Seyyar köftecide yemek yerken TIR çarpmıştı; hastanede öldü
        Kocaeli'de merhum milletvekili Hasan Bitmez için taziye programı düzenlendi
        Kocaeli'de merhum milletvekili Hasan Bitmez için taziye programı düzenlendi
        Darıca'da "Erzurum Yöresel Günleri" başladı
        Darıca'da "Erzurum Yöresel Günleri" başladı
        Okul yönetimi ve öğretmenler öncü oldu, öğrencilerin resimleri 4 ülkede ser...
        Okul yönetimi ve öğretmenler öncü oldu, öğrencilerin resimleri 4 ülkede ser...
        Kocaeli'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı...
        Kocaeli'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı...
        Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor
        Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor