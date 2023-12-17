DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, partisinin Kocaeli il kongresine katıldı Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, iradelerinin batı illerindeki yerel yönetimlere yansımasını istediklerini ve işbirliklerine açık olduklarını söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, iradelerinin batı illerindeki yerel yönetimlere yansımasını istediklerini ve işbirliklerine açık olduklarını söyledi.

DEM Parti Kocaeli Olağanüstü İl Kongresi'nde konuşan Oruç, ülke genelinde çalışma yürüttüklerini, aynı zamanda yerel seçimlere hazırlandıklarını belirtti.

Yerel seçimlerde nasıl bir tutum içinde olacaklarını kamuoyuyla paylaştıklarına değinen Oruç, parti meclisinde yerel seçim stratejilerini gözden geçirdiklerini ve izlenecek yol haritasını belirlediklerini anlattı.

Oruç, yerel seçimlerle ilgili başvuruların devam ettiğine işaret ederek, "kent uzlaşısı stratejisini" batı illerinde güçlü şekilde hayata geçireceklerini vurguladı.

Parti Meclisinde il il bu formül üzerinde çalışma kararı aldıklarını aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Masada olan batı için en güçlü seçeneklerden birisi, elbette irademizin yerel yönetimlere yansıması. Bu, aday çıkarmada olduğu gibi aynı zamanda işbirliklerine, seçim işbirliklerine açık olduğumuzu ifade etmiştik. Dünkü Parti Meclisimizde de açığa çıkan yaklaşım, anlayış da buydu. Bizler batıda elbette irademizin her şekilde sandığa yansımasının, yönetime yansımasının altyapısını kuracağız."