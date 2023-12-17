Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Şampiyonası mücadeleleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Şampiyonası mücadeleleri tamamlandı.

        Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı.

        Federasyon Başkan Vekili Atilla Yücel, AA muhabirine, şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ederek, "Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli'den sporcular katıldı. Bu yarışmada sporcularımızın elde ettiği başarıları baz alarak, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuları belirliyoruz." dedi.

        Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

        - Basic novice kadınlar

        1- Bella Aydın

        2- Masal Oran

        3- Ana Teodora Zarajonu

        - Basic novice erkekler

        1- Sarp Alisbah

        2- Oğuz Berat Yaşar

        3- Muhammet Ali Bozkurt

        - İntermediate novice bayanlar

        1- Ada Demir

        2- Duru Çimen

        3- Defne Topuz

        - İntermediate novice erkekler

        1- Mehmet Uraz Ertaş

        - Advanced novice kadınlar

        1- Deniz Tarım

        2- Leyla Çetin

        3- Fatma İnci İnanç

        - Advanced novice erkekler

        1 - Batu Tasasız

        2- Aykut Eren Dinç

        3- Atilla Arda Şahinolanlar

        - Junior kadınlar

        1- Selin Akbulut

        2- Zeynep Naz Doğan

        3- Derya Taygan

        - Junior erkekler

        1- Ali Efe Güneş

        2- Efe Ergin Dinçer

        3- Furkan Emre İncel

        - Senior kadınlar

        1- Ceren Karaş

        2- Ceyda Sağlam

        3- Salma Agamova

        - Senior erkekler

        1- Burak Demirboğa

        2- Alp Eren Özkan

        3- Alp Töre Ovalıoğlu

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de temayül yoklaması
        AK Parti'de temayül yoklaması
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?

        Benzer Haberler

        İzmit'te 2 kişiyi yerde tekmeleyen 3 şüpheli yakalandı
        İzmit'te 2 kişiyi yerde tekmeleyen 3 şüpheli yakalandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, partisinin Kocaeli il kongresine katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, partisinin Kocaeli il kongresine katıldı
        "Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası" sona erdi
        "Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası" sona erdi
        Seyyar köftecide yemek yerken TIR çarpmıştı; hastanede öldü
        Seyyar köftecide yemek yerken TIR çarpmıştı; hastanede öldü
        Kocaeli'de merhum milletvekili Hasan Bitmez için taziye programı düzenlendi
        Kocaeli'de merhum milletvekili Hasan Bitmez için taziye programı düzenlendi
        Darıca'da "Erzurum Yöresel Günleri" başladı
        Darıca'da "Erzurum Yöresel Günleri" başladı