Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de palet deposunda yangın çıktı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 21:19 Güncelleme: 17.12.2023 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de palet deposunda yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan ahşap palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        AK Parti'de temayül yoklaması
        AK Parti'de temayül yoklaması
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?

        Benzer Haberler

        Belediye personeli çift, süpürge aracını gelin arabası yaptı
        Belediye personeli çift, süpürge aracını gelin arabası yaptı
        Belediye temizlik görevlisi kullandığı mini süpürge aracını gelin arabası y...
        Belediye temizlik görevlisi kullandığı mini süpürge aracını gelin arabası y...
        Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi
        Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi
        İzmit'te 2 kişiyi yerde tekmeleyen 3 şüpheli yakalandı
        İzmit'te 2 kişiyi yerde tekmeleyen 3 şüpheli yakalandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, partisinin Kocaeli il kongresine katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, partisinin Kocaeli il kongresine katıldı
        "Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası" sona erdi
        "Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası" sona erdi