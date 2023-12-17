Kocaeli'de palet deposunda yangın çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan ahşap palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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