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        Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:15
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        Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde Neşe İ. idaresindeki 34 AER 887 plakalı otomobil, Gebze geçişinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DOZ 924 plakalı panelvan ile çarpıştı.

        Kazada çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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