Kocaeli'de kavga ve darp olayına karışan 5 zanlı yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavga ve darp olayına karışan 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavga ve darp olayına karışan 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde 2 kişinin darbedilmesi olayıyla ilgili çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında iki kişiyi darbettiği belirlenen şüpheliler E.A, N.U. ve A.K. ile sadece kavgaya karıştığı tespit edilen 2 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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