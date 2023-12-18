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        Kocaeli'de kavga ve darp olayına karışan 5 zanlı yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavga ve darp olayına karışan 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:26
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        Kocaeli'de kavga ve darp olayına karışan 5 zanlı yakalandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavga ve darp olayına karışan 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde 2 kişinin darbedilmesi olayıyla ilgili çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında iki kişiyi darbettiği belirlenen şüpheliler E.A, N.U. ve A.K. ile sadece kavgaya karıştığı tespit edilen 2 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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