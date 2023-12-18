Kocaeli'de kavga ve darp olayına karışan 5 zanlı yakalandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavga ve darp olayına karışan 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavga ve darp olayına karışan 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde 2 kişinin darbedilmesi olayıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında iki kişiyi darbettiği belirlenen şüpheliler E.A, N.U. ve A.K. ile sadece kavgaya karıştığı tespit edilen 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.