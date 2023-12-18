Kocaeli'de çiftçilere yüzde 50 hibe ile gübre dağıtılıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere, yüzde 50 hibeli katı gübre desteği veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere, yüzde 50 hibeli katı gübre desteği veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla başlatılan "2023 Zirai Gübre Desteklemesi Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteği sağlanıyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve özellikle mazot ve tohum desteği sağlanan buğday, arpa, mısır, ceviz, fındık yetiştiricilerine yönelik başlatılan projeyle, 120 bin dekar tarım arazisi desteklenecek.

Tırlarla üreticilerin bulunduğu kırsal mahallelere getirilen gübreler, A Takımı ekipleri tarafından çiftçilerin traktörlerine yükleniyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen çiftçilerden İbrahim Tosun, buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, fındık, ceviz yetiştirdiğini belirterek, "Yonca tarlam için gübre aldım. Daha önce mazot, gübre desteği almıştım. Desteklerden memnunuz. Tarım arazilerinde boş yer yok. Destek sürdükçe çiftçiler ekmeye, dikmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Mehmet Teke ise tohum ve gübre pahalı olduğu için almakta sıkıntı çektiklerini ancak destekler olduğu sürece çiftçiler olarak daha çok üreteceklerini kaydetti.

Açıklamada, bu yıl 16 bin 500 çiftçiye tamamı hibe 2 milyon 900 bin litre mazot ve 3 bin 200 çiftçiye yüzde 50 hibeli 1350 ton yem bitkisi tohumu desteği verildiği bildirildi.