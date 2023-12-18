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        Kocaeli'de lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:35
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        Kocaeli'de lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi.

        Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'taki bir lastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikadaki 8 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde de hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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