Kocaeli'de lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'taki bir lastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikadaki 8 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde de hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.