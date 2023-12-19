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        Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda, 14 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:03
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        Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda, 14 zanlı gözaltına alındı.

        Darıca ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

        Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı. Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek ve senet, para alışverişine dair notlar, kesici ve delici aletler ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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