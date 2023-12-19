Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 470 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 470 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:19 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 470 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 470 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 470 bin makaron bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Gölcük Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projelerini tanıttı
        Gölcük Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projelerini tanıttı
        Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Otoyolda sürücüsünün hız sınırını aştığı TIR'ı görüntüledi
        Otoyolda sürücüsünün hız sınırını aştığı TIR'ı görüntüledi
        İzmit Körfezi dip çamurundan kurtuluyor
        İzmit Körfezi dip çamurundan kurtuluyor
        10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
        10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
        10 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
        10 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı