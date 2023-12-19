Kocaeli'de 470 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 470 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 470 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 470 bin makaron bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
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