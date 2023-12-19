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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:01 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:13
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden F.B. idaresindeki 33 PT 842 plakalı tır ile E.G. yönetimindeki Azerbaycan plakalı tır, Tavşantepe mevkisinde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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