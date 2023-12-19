Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden F.B. idaresindeki 33 PT 842 plakalı tır ile E.G. yönetimindeki Azerbaycan plakalı tır, Tavşantepe mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

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