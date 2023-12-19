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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 22:26 Güncelleme: 19.12.2023 - 22:26
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Atila Turan, Emir Ortakaya (Dk. 84 Yusuf Abdioğlu), Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 69 Kouakou), Mert Çölgeçen (Dk. 63 Fofana), Candeias, Amaral (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Beridze (Dk. 46 Cem Ekinci), Atabey Çiçek

        Bodrum FK: Sousa, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar (Dk. 10 Omar Imeri), Celustka, Üzeyir Ergün, Erkan Değişmez, Burak Çoban (Dk. 90+1 Brazao), Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 63 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar

        Goller: Dk. 53 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrum FK), Dk. 74 Candeias (Penaltıdan) (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Omar Imeri, Dk. 90+6 Sousa (Bodrum FK), Dk. 45+1 Beridze, Dk. 78 Oğuz Ceylan, Dk. 86 Atila Turan (Kocaelispor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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