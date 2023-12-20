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        Kocaeli, Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu

        Kocaeli, Düzce ve Karabük'te sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:03
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        Kocaeli, Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu
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        Kocaeli, Düzce ve Karabük'te sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu, Osmangazi Köprüsü mevkilerinde görüş mesafesini kısıtladı.

        Sultan Orhan ve Barış mahalleri mevkilerinde de sis etkili oldu.

        - Düzce

        Düzce'de de sabah saatlerinde sis görüldü.

        Sis, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu çıkışında görüş mesafesini azalttı.

        Kent merkezi ile Düzce Ovası'nın güney kesiminde yer alan Aydınpınar yolu ve çevresindeki köylerde de sis oluştu.

        - Karabük

        Karabük kent merkezinde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Şehir merkezindeki yapılar, sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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