Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gölcük'te öğrencilere tanıtıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.

Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklerle Yerli Malı Haftası kutlandı.

Etkinlik kapsamında okulun bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, öğrencilere tanıtıldı.

Öğrenciler, yakından inceleme fırsatı buldukları araçla ilgili bilgi aldı.

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