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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gölcük'te öğrencilere tanıtıldı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 08:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:59
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gölcük'te öğrencilere tanıtıldı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.

        Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklerle Yerli Malı Haftası kutlandı.

        Etkinlik kapsamında okulun bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, öğrencilere tanıtıldı.

        Öğrenciler, yakından inceleme fırsatı buldukları araçla ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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