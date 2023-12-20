Kocaeli'de bir kişinin park halindeki 35 aracın camlarını kırması güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin açık otoparktaki 35 aracın camlarını kırması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabaş Mahallesi'nde dün, açık otoparkta park halindeki araçlarının camlarının kırılması, çevredeki güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Görüntülerde, şüphelinin akşam saatlerinde kent merkezinden yürüyerek sahildeki otoparka gelmesi yer alıyor.

Elindeki kaldırım taşını park halindeki araçların ön camlarına fırlatarak araçlara zarar veren şüpheli, daha sonra şehir merkezine doğru yürüyerek gözden kayboluyor.

Polis ekiplerinin, şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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