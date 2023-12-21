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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İzmit'te öğrencilere tanıtıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde öğrencilere, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:54
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İzmit'te öğrencilere tanıtıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde öğrencilere, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.

        Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda okulun bahçesine getirilen Togg, öğrenciler tarafından incelendi.

        Etkinlikte öğrenciler, Togg'la fotoğraf çektirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, "Togg'u öğrencilerimizle buluşturduk. Geniş katılımla Yerli Malı Haftasını kutlamış olduk. Bu arada büyük emek veren ve hazırlanan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Okul müdürü Oğuz Demirci de öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük özveriyle programın hazırlandığını kaydetti.

        Türkiye'nin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Demirci, "Gurur duyduğumuz Togg'u okul bahçemizde sergileyip, milli gururu öğrencilerimizle bir kere daha yaşadık." dedi.

        Galeri
        Galeri

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