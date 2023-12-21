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        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Kocaeli'de konuştu:

        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, adil vergi sistemi için hazırladıkları kanun teklifinin Meclis'ten oy birliğiyle geçirilmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:51 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:56
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        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Kocaeli'de konuştu:
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        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, adil vergi sistemi için hazırladıkları kanun teklifinin Meclis'ten oy birliğiyle geçirilmesi çağrısında bulundu.

        Kocaeli'de İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen DİSK üyeleri, "Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz" sloganı ile İzmit Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Çerkezoğlu, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, gelirde adalet, vergide adalet için çıktıkları yolda Kocaeli'de yanlarında olan binlerce kişiyle, iradelerinin ve kararlılıklarının arttığını söyledi.

        Edirne'den Kars'a bütün kentlerde işçilerle bir araya geleceklerini belirten Çerkezoğlu, kitlesel işçi buluşmalarıyla mücadelelerini büyüttüklerini anlattı.

        Çerkezoğlu, DİSK'in hazırladığı 5 maddelik adaletli vergi sistemi için kanun teklifini Meclis'teki partilere ulaştırdıklarını aktararak, "TBMM'deki 600 milletvekilini, adil vergi sistemi için hazırladığımız kanun teklifini Meclis'ten oy birliğiyle geçirmeye çağırıyoruz. Mücadelemizi, taleplerimizi, TBMM'yi takip etmeye devam ediyoruz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, bizim alın terimizle büyüyor bu ülke. Hakkımızı istiyoruz ve hakkımızı almak için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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