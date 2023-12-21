Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 14 bin 100 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 14 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 21:33 Güncelleme: 21.12.2023 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 14 bin 100 makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 14 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ö.İ'ye ait iş yerinde yapılan aramada 14 bin 100 makaron, 3 sigara sarma makinesi, 7 kilo 655 gram tütün ile terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Kocaeli'de konuştu:
        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Kocaeli'de konuştu:
        Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (3)
        Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (3)
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İzmit'te öğrencilere tanıtıldı
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İzmit'te öğrencilere tanıtıldı
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (2)
        Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (2)
        Pazar esnafını para vermeyince öldüren madde bağımlısından cinsel istismar...
        Pazar esnafını para vermeyince öldüren madde bağımlısından cinsel istismar...