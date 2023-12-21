Kocaeli'de 14 bin 100 makaron ele geçirildi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 14 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 14 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ö.İ'ye ait iş yerinde yapılan aramada 14 bin 100 makaron, 3 sigara sarma makinesi, 7 kilo 655 gram tütün ile terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.