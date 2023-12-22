Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:35 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K, (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Fred, PFDK'ya sevk edildi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan kuyumcu serbest bıra...
        Kocaeli'de 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan kuyumcu serbest bıra...
        Prof. Dr. Naci Görür: Depremler iyi ki var, olmadığı taktirde dünya ölür 
        Prof. Dr. Naci Görür: Depremler iyi ki var, olmadığı taktirde dünya ölür 
        Kocaeli'de 14 bin 100 makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 14 bin 100 makaron ele geçirildi
        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Kocaeli'de konuştu:
        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Kocaeli'de konuştu:
        Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (3)
        Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (3)