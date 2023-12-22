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        Kocaeli'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:29
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        Kocaeli'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Gebze geçişi Beylikbağı mevkisinde, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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