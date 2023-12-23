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        Kocaeli'de okulun kapısına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulun giriş kapısına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:12 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:16
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        Kocaeli'de okulun kapısına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulun giriş kapısına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi 2232 Sokak'ta M.S idaresindeki 41 AJE 319 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir okulun giriş kapısına çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan E.S yaralandı.

        Yaralı E.S, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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