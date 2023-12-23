Kocaeli'de okulun kapısına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulun giriş kapısına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi 2232 Sokak'ta M.S idaresindeki 41 AJE 319 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir okulun giriş kapısına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan E.S yaralandı.

Yaralı E.S, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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