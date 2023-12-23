Kocaeli'de otoyolda bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde, bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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