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        Kocaeli'de otoyolda bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:50 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:50
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        Kocaeli'de otoyolda bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.

        Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde, bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

        Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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