GÜNCELLEME - Kocaeli'de otoyolda rehin alınan tır sürücüsü, Bakan Yerlikaya'nın ikna çabasıyla kurtarıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde rehin alınan tır sürücüsü kurtarıldı, şüpheli polise teslim oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Tır sürücüsünü silahla rehin alan şüpheli F.B. ile ekipler, telefonla iletişim kurdu.

Şüpheli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşme isteğinde bulundu. Bunun üzerine Bakan Yerlikaya ile telefonla görüşmesi sağlanan zanlı, rehin aldığı tır sürücüsünü serbest bıraktı.

Ardından araçtan inen F.B, silahıyla polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü, tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otoyolun Ankara yönü ulaşıma açılırken İstanbul istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Ekipler, tırda inceleme yaptı.

Öte yandan olayı takip eden Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, görüşmeler neticesinde rehin alınan tır sürücüsünün kurtarıldığını, zanlının teslim olduğunu söyledi.

Olay nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe kapatılması mecburiyetinde kalındığını, otoyolun en kısa sürede tamamen ulaşıma açılacağını belirten Yavuz, "Vatandaşlarımızın anlayışla karşılayacağına inanıyoruz. Geçmiş olsun." diye konuştu.