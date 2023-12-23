GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de otoyolda rehin alınan tır sürücüsü, Bakan Yerlikaya'nın ikna çabasıyla kurtarıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde rehin alınan tır sürücüsü kurtarıldı, zanlı polise teslim oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Tır sürücüsünü silahla rehin alan zanlı F.B. ile ekipler, telefonla iletişim kurdu.

Zanlı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşme isteğinde bulundu. Bunun üzerine Bakan Yerlikaya ile telefonla görüşmesi sağlanan zanlı, rehin aldığı tır sürücüsünü serbest bıraktı.

Ardından araçtan inen zanlı F.B, silahıyla polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü, tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekipler, tırda inceleme yaptı. Olay nedeniyle ulaşıma kapatılan otoyol trafiğe açıldı.

- Valilik açıklaması

Kocaeli Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çok sayıda suçtan araması bulunan bir şahsın Sakarya'da yakalanmak istenmesi üzerine tır sürücüsünü rehin alarak kaçmaya başladığı, Kocaeli sınırlarında güvenlik birimlerince durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın zanlıyla telefonla görüşerek Türk adaletine teslim olmasının kendi yararına olacağı konusunda ikna çalışmaları sonuç vermiş, zanlı saat 18.15 itibarıyla rehineyi bırakmış, zanlı güvenlik birimlerince teslim alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun güvenlik sebebiyle iki yönlü ulaşıma kapatıldığı, zanlı ve rehinenin teslim alınması sonucunda tekrar açıldığı aktarılan açıklamada, otoyolun trafiğe kapatıldığı sürede oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşlara gösterdikleri anlayış için teşekkür edildi.