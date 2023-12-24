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        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:41
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        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi’nde E.Ö. idaresindeki 41 ALG 452 plakalı motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen S.K'nin kullandığı 54 ABD 898 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü S.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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