Kocaeli'de vatandaşlar şehitler için yürüdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit düşen askerler için yürüyüş yapıldı.

Eski Çarşı girişinde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, bayrak ve pankartlarla terör örgütü aleyhine slogan atarak 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Hürriyet ve İstikbal Derneği Başkanı Alaattin Kürşat Derebaş, 12 anne, baba, eş, evlat ile buruk bir millet, karşılarında ise sinsi bir düşman olduğunu söyledi.

Türk milletinin her türlü ahvalin altından kalktığını vurgulayan Derebaş, "Şehit olduğuna gizli gizli sevinenler tarihteki yalvarışlarını ne çabuk unutmuşlar. Edirne'den Ardahan'a şehit hassasiyetinin yeniden oluşturulması için canla başla çalışacağız. Şehit verdiğimizde yasa durmayacağız ve intikam için gün sayacağız. 4 bin yıllık Türk milleti her ahvalin altından kalkmış. Çin'de 40 kişiyle, Bandırma Vapuru'nda 18 kişiyle, Zab suyunda cevval yiğitleriyle Türk'ün ne olduğunu cihana göstermiştir. Sizin tasmalarınız varsa, Türk'ünde teşkilatları var. Şehitler için Fatiha'mız, sizler için ise fethimiz var." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, dua edilmesi ve şehitlerin anısına 20 dakikalık saygı nöbeti tutulmasının ardından sona erdi.