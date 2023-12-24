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        Kocaeli'de kanyonda yürüdüğü sırada ayağı burkulan kişi kurtarıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kanyonda yürüdüğü sırada ayağı burkulan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 21:25 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:30
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        Kocaeli'de kanyonda yürüdüğü sırada ayağı burkulan kişi kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kanyonda yürüdüğü sırada ayağı burkulan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Ballıkayalar Tabiat Parkı'na ailesiyle gelen Hikmet Ekinci'nin kanyonda yürüyüş yaptığı sırada ayağı burkuldu.

        Ayağını hareket ettiremeyen Ekinci, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye Jandarma, AFAD, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sedyeye alınan Ekinci, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kanyondan çıkartıldı.

        Ekinci, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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