Kocaeli'de kanyonda yürüdüğü sırada ayağı burkulan kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kanyonda yürüdüğü sırada ayağı burkulan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Ballıkayalar Tabiat Parkı'na ailesiyle gelen Hikmet Ekinci'nin kanyonda yürüyüş yaptığı sırada ayağı burkuldu.

Ayağını hareket ettiremeyen Ekinci, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye Jandarma, AFAD, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sedyeye alınan Ekinci, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kanyondan çıkartıldı.

Ekinci, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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