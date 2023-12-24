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        Kocaeli'de kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 24.12.2023 - 23:43
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        Kocaeli'de kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Hacıhalil Mahallesi Adliye Caddesi'nde Mehmet A. ile Emrah K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet A. darbedilerek, Emrah K. ise silahla bacağından yaralandı.

        Emrah K. olay yerinin yakınındaki bir polis merkezine sığındı.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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