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        Kocaeli'de otoyolda tır sürücüsünü rehin alan zanlı tutuklandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:50 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:50
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        Kocaeli'de otoyolda tır sürücüsünü rehin alan zanlı tutuklandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı.

        Otoyolun Körfez geçişinde önceki gün yaşanan olayda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla telefonda görüşmesi sonrası emniyet güçlerine teslim olan F.B'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

        Bu arada zanlının çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

        - Olay

        Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde önceki gün tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edilmişti, yol çift yönlü ulaşıma kapatılmıştı.

        Telefonla iletişim kurulan F.B'nin talebi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüşmesi sağlanmış, daha sonra rehin aldığı tır sürücüsünü serbest bırakan zanlı emniyet güçlerine teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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