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        Kocaeli'de çiftçilere verilen desteklerle 120 bin dekar arazi tarıma kazandırıldı

        Kocaeli'de çiftçilere sağlanan desteklerle 120 bin dekar arazinin tarıma kazandırılması sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:39
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        Kocaeli'de çiftçilere verilen desteklerle 120 bin dekar arazi tarıma kazandırıldı
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        Kocaeli'de çiftçilere sağlanan desteklerle 120 bin dekar arazinin tarıma kazandırılması sağlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte "ekilmemiş tarım arazisi kalmasın" hedefiyle bu yıl da mazot, gübre, tohum ve meyve fidanı desteği başta olmak üzere birçok proje hayata geçirildi.

        Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen tarımsal destekler kapsamında, 2023 yılında 236 milyon 210 bin lira değerindeki 18 proje tamamlandı.

        Kocaeli'de çiftçilere verilen destekler sayesinde bu yıl atıl durumda olan 120 bin dekar arazi tarıma kazandırıldı.

        Bu yıl içinde 16 bin 500 çiftçiye tamamı hibe 2 milyon 900 bin litre mazot ve 3 bin 200 çiftçiye yüzde 50 hibeli bin 350 ton yem bitkisi tohumu ve 3 bin 50 ton gübre desteği verildi.

        Ayrıca, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında, 1140 dekar alana yaklaşık 5 milyon biberiye, tıbbi nane ve oğul otu fidesi dikimi gerçekleştirildi.

        Çiftçilere, modern sera kurulumu, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavuğu, damızlık manda, arıcılık gibi tarımsal destekler veren Büyükşehir Belediyesi, tarımın sürekliliğinin sağlanmasına yönelik kooperatif ve birliklere de destekte bulunuldu. Sütte soğuk zinciri sağlamak ve süt hijyenine destek olmak amacıyla kooperatiflere ve birliklere yüzde 50 hibeli süt soğutma tankı desteği verildi.

        Büyükşehir Belediyesi, 2019-2023 yıllarında 643 milyon 707 bin lira değerinde 66 tarımsal projeyi hayata geçirerek, tarıma ve çiftçilere destek sağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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