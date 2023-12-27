GÜNCELLEME - Tır damperinin tabelaya çarpmasıyla kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tırın açılan damperinin tabelaya çarpması nedeniyle kapanan Ankara istikametindeki ulaşım, kontrollü sağlanmaya başlandı.

S.D. idaresindeki 34 DA 8388 plakalı tırın damperi, otoyolun Körfez kesimi Gişeler mevkisi Ankara yönünde açılarak elektronik trafik işaret tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tabela yola devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin çalışması sonucu damperin kaldırılıp, yola düşen tabelanın refüje alınmasıyla, otoyolun Ankara yönündeki ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

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