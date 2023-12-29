Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:10 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda sosyal medyada milli ve manevi değerlere hakaret içerikli, terör örgütünü övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli, İzmit'te gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de taksiyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de taksiyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de fırında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de fırında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 3 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
        Kocaeli'de 3 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
        Akaryakıt istasyonundaki kasa hırsızlığına 1 tutuklama
        Akaryakıt istasyonundaki kasa hırsızlığına 1 tutuklama
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan kişi tutuklandı
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan kişi tutuklandı
        Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı