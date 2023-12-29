Kocaeli'de terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda sosyal medyada milli ve manevi değerlere hakaret içerikli, terör örgütünü övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli, İzmit'te gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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