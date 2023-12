Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, altın madalya için güç depoluyor KADİR YILDIZ - İki kez Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek "down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak kabul edilen Trisome Otunları'na altın madalya kazanma hedefiyle hazırlanıyor.

