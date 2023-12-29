Kocaeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Ethembey ve Reşat Nuri Gültekin caddeleri kesişiminde, B.T. idaresindeki 41 AKU 711 plakalı SUV tipi araç ile E.Y. yönetimindeki 34 TA 7303 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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