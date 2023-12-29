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        Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:30
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        Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedaviye alındı.

        F.C. idaresindeki 34 KP 3865 plakalı beton mikseri, Pelitli yolunda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ağır yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre aksadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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