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        Kocaeli'nin turizm rotaları yerli ve yabancı acentelere tanıtılacak

        Kocaeli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla 9-11 Ocak'ta "2. Turizm Sektör Buluşması" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:54
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        Kocaeli'nin turizm rotaları yerli ve yabancı acentelere tanıtılacak
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        Kocaeli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla 9-11 Ocak'ta "2. Turizm Sektör Buluşması" düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe yurt içi ve yurt dışından 150 turizm acentesi katılacak.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, TÜRSAB ve Kocaeli Otel İşletmecileri işbirliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde bir araya gelen paydaşlarla, kentin turizm potansiyeli ve misafir edilecek seyahat acenteleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

        Kentin bilinirliliğin artması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi için düzenlenecek etkinlikte, Kocaeli turizm rotaları rehberler eşliğinde tanıtılacak.

        Kentin kültür ve tarih turizmi açısından büyük öneme sahip Tarihi Kapanca Sokak ile başlayacak ilk gün programı, Yuvacık Barajı, Gölcük Yazlık Ilıcası, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze Malkoçoğlu Türbesi, Tarihi Su Dolabı, Hereke Kalesi ile son bulacak.

        İkinci gün ise Kartepe programıyla başlayan gezi, Ayrı Gezegen Cam Teras, Gökyüzü Eli, kış turizmi potansiyeliyle dikkati çeken Kartepe Kayak Merkezi, doğa turizmi tutkunlarının uğrak yeri Ormanya, Sekakamp ve Maşukiye ile devam edecek.

        Etkinliğin son gününde, Kocaeli Kongre Merkezi'nde turizm acenteleri ve işletmecileri bir araya gelerek stant açacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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