Kocaeli'de 2 öğretmen öğrenci yakınları tarafından darbedildikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 öğretmen, kendilerini darbettikleri gerekçesiyle bir öğrencinin 3 yakını hakkında şikayette bulundu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 öğretmen, kendilerini darbettikleri gerekçesiyle bir öğrencinin 3 yakını hakkında şikayette bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün Ressam Osman Hamdibey Ortaokulunda bir öğrencinin 3 yakını ile 2 öğretmen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda öğretmenler V. A. ve E.T. darbedildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
Öğretmenleri darbettikleri gerekçesiyle 3 kişinin, polis merkezinde ifadeleri alındı.
Hastaneye giderek darp raporu alan 2 öğretmenin şikayeti üzerine 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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