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        Kocaeli'de akrabasını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı akrabasını silahla yaralayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:15
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        Kocaeli'de akrabasını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı akrabasını silahla yaralayan kişi tutuklandı.

        Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde tartıştığı akrabası Emre A'yı (40) tabancayla yaraladığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Samet A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Samet A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan tedavisi devam eden Emre A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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