Kocaeli'de akrabasını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı akrabasını silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde tartıştığı akrabası Emre A'yı (40) tabancayla yaraladığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Samet A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Samet A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan tedavisi devam eden Emre A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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