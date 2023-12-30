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        Kocaeli'de 1023 şişe sahte içki yakalandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 1023 şişe sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 00:54 Güncelleme: 30.12.2023 - 01:08
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        Kocaeli'de 1023 şişe sahte içki yakalandı
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        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 1023 şişe sahte içki ele geçirildi.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mevlana Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1023 şişe sahte içki, bin adet boş alkol şişesi, 4 bin adet sahte bandrol ve bu suçtan elde edildiği anlaşılan 33 bin 160 lira ele geçirildi.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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